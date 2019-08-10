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HDP'li belediyeye uyuşturucu baskını

Diyarbakır polisi, gelen bir ihbar üzerine Kayapınar Belediyesi'ne düzenlediği uyuşturucu operasyonunda herhangi bir kanıta ulaşamadı.

GENEL 10.08.2019, 13:14 Melike Temir
HDP'li belediyeye uyuşturucu baskını
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DİYARBAKIR'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik timleri, HDP'li Kayapınar Belediyesine uyuşturucu baskını yaptı.Yapılan baskında lavabolar tek tek didik didik aranırken, her hangi bir bulguya rastlanmadı. Polisin olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturması ise sürüyor.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik timleri, merkez Kayapınar ilçe Belediyesi'nin bulunduğu binadaki lavabolarında uyuşturucu kullanıldığı ihbar üzerine belediye binasını ablukaya alarak şok baskın düzenledi.

HER YERİ ARADILAR

Yapılan baskında bütün lavabolar Cumhuriyet savcılığının arama izinli ile tek tek aranırken, yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ekipleri aramanın ardından tutanak tutarak belediyeden ayrıldı.

BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Polis ekiplerinin binadan ayrılmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, lavabolarda yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade ederek, "Polis ekiplerinin binaya gelmesi sonrası kendileri ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde saat 17.45 civarından istihbari bir bilginin alındığı ve belediyemizin lavabolarında uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine geldiklerini ifade ettiler.Yapılan arama neticesinde her hangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı yönünde tutanak tutulduğu" dedi.Öte yandan polis ekiplerinin Belediye'nin lavabolarında uyuşturucu kullanıldığı yönündeki ihbara ilişkin çok yönlü soruşturması ise sürüyor.

#Diyarbakır #hdp #Belediye #uyuşturucu baskını
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