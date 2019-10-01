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Hayırsever vatandaş, yaptığıyla mahallelinin gönlünü fethetti

Karabük'te bir bakkalın veresiye defterini satın alan hayırsever vatandaş, mahallelinin 5 bin lira tutarındaki borcunu ödedi.

GENEL 01.10.2019, 16:24
Hayırsever vatandaş, yaptığıyla mahallelinin gönlünü fethetti
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KARABÜK'TE hayırsever vatandaş, bir bakkalın veresiye defterini satın alarak mahallelinin borçlarını sildirdi. Şirinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakkala gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, iş yeri sahibi Tuğba Yeni'ye veresiye defteri olup olmadığını sordu. Defterin olduğu bilgisi üzerine vatandaşların ne kadar borcu olduğunu soran hayırsever, 5 bin lira tutarındaki borcu ödedi, dükkanın girişine "Bu bakkala borcu olup ödeyemeyen müşterilerin borcunu bir hayırsever ödemiştir." yazılı afiş asılmasını istedi. Hayırseverin isteğini yerine getiren Yeni, müşterilerini de arayarak durumu anlattı.

"GERÇEKTEN BÖYLE HAYIRSEVERLER VARMIŞ"

Tuğba Yeni, bakkala gelen bir kişinin 5 bin lira ödeyerek vatandaşların veresiye defterindeki borçlarını kapattığını söyledi. Yeni, "Borçları kapattı, bizden afiş hazırlamamızı istedi. Biz de astık. Görenler 'Var mı böyle bir hayırsever?' diye soruyor. Borçlu olanlar da 'Allah razı olsun.' diyor. Daha önce duymuştum böyle hayırseverleri, gerçekten de varmış." dedi.

#karabük #Hayırsever vatandaş #Şirinevler Mahallesi
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