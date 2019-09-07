Hatalı sollama bir kez daha can aldı! Ölü ve yaralılar var

HATALI sollama bir kez daha can aldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hatalı solama nedeniyle otomobille cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, Çorlu- Tekirdağ karayolunda meydana geldi. Çorlu'dan Tekirdağ yönüne giden Recep Güler yönetimindeki 59 FL 470 plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen Arzu Konyalı yönetimindeki 39 LA 339 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü Recep Güler ile cip sürücüsü Arzu Konyalı ve yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Recep Güler, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.Ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Güler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu ile araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

HATALI SOLLAMA NEDİR?

Hatalı sollama, trafik kazalarında sıkça rastlanan sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Önde seyreden araçların belirli kurallar çerçevesinde geçilmesi gerekmektedir. Bu kurallara uyulmadığı takdirde, hem trafik kuralı ihlali hem de iki yönlü can ve mal güvenliğini tehlikeye girer.Sollama yaparken önünüzdeki aracı mutlak surette uyarmanız, sinyal vererek sollamaya geçmeniz, uygun takip mesafesi elde edene kadar sollama yaptığınız şeritte ilerlemek ve tekrar sinyal vererek eski şeride dönüş yapılmalıdır.