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Halk otobüsünde iğrenç olay! Durakta yakalandı

Kütahya'da, özel halk otobüsünde üniversite öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla 12 gündür aranan zanlı, otobüs durağında beklerken yakalandı. Gözaltına alınan kişi, İstanbul'da da başka bir taciz olayından emniyette suç kaydının olduğu belirlendi.

GENEL 01.11.2019, 18:32
Halk otobüsünde iğrenç olay! Durakta yakalandı
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KÜTAHYA'DA şehir merkezi- üniversite seferinde üniversite öğrencisi F.U.'yu taciz ettiği iddiasıyla 12 gündür aranan S.Y. otobüs durağında yakalandı.Olay, 21 Ekim'de, şehir merkezi- üniversite seferinin yapıldığı özel halk otobüsünde meydana geldi. Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi F.U., otobüste yanına oturan kişinin kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla polis merkezine gidip, şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olay günü ve sonrasına ait halk otobüsü, iş yeri ve mobese kameraları olmak üzere yaklaşık 50 kaydı incelemeye aldı.

12 GÜN SONRA DURAKTA YAKALANDI

Görüntülerden F.U.'nun yanında oturan kişinin, S.Y. olduğu tespit edilerek, arama çalışmalarına başlandı. Polis ekipleri, S.Y.'yi 12 gün sonra Atatürk Bulvarı'ndaki otobüs durağında beklerken yakaladı. Gözaltına alınan S.Y.'nin, İstanbul'daki taciz olayından emniyette suç kaydının olduğu belirlendi. S.Y.'nin, sorgusunda, tacizde bulunmadığını, elinin yanlışlıkla kadına çarptığını öne sürdüğü öğrenildi.

#halk otobüsü #durak #Kütahya #Taciz #üniversite öğrenci
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