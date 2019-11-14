Güzellik merkezinde dehşet saçtı! Jandarmadan kaçamadı
İzmir Bornova'da güzellik merkezinde kıskançlıktan dolayı pompalı tüfekle 1 kişiyi vuran zanlı, jandarma ekiplerinin otobüste kimlik kontrolünde gözaltına alındı.
İZMİR'İN Bornova ilçesinde bir güzellik merkezinde kıskançlık nedeniyle pompalı tüfekle 1 kişiyi vurarak öldüren zanlı, jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.
JANDARMA TESPİT ETTİ
Edilen bilgiye göre, gece saatlerinde Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde yol kontrolü yapan Aliağa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şehirler arası sefer yapan bir otobüsü durdu.Otobüs içerisinde yapılan kimlik kontrollünde jandarma görevlilerinin dikkati sayesinde pompalı tüfekle bir kişinin ölümüne neden olan cinayet zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalan zanlının jandarma ekipleri tarafından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
GÜZELLİK MERKEZİNE DADANDI
Erzene Mahallesi 114. Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezinde iddiaya göre Hasan Y., eşi S.Y.'ye ait güzellik merkezine sürekli gelip bakım yaptıran Mehmet Özkan'ın bir daha merkeze gelmemesini isteyerek eşiyle tartışmıştı. Kıskançlık krizine giren adam, Mehmet Özkan'ı pompalı tüfekle vurmuştu. Hastaneye kaldırılan Özkan yaşamını yitirmiş, cinayet zanlısı ise kayıplara karışmıştı.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:28
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6