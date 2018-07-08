Gündoğmuş'ta yeni dönem

Gündoğmuş Devlet Hastanesi, E-3 hizmet grubu rolünden çıkartılarak E-1 hizmet grubuna yükseltildi

Gündoğmuş'ta yeni dönem
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Yasin ARAZ

GÜNDOĞMUŞ'TA Devlet Hastanesi sevinci yaşanıyor. Gündoğmuş Devlet Hastanesi'nin statüsü, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gayretleri neticesinde, "E-3 Hizmet Grubu" kategorisinden 5 yatak kapasiteli "E-1 Hizmet Grubu" kategorisine yükseltildi. Bu gelişmeyle birlikte, Gündoğmuş Devlet Hastanesi 24 saat kesintisiz hizmet verebilecek ve ek kadrolarla birlikte yeni polikliniklere de kavuşacak. Hastane, nüfusu 9 bine kadar olan ilçe/yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren hastaneleri tanımlayan E-3 Hizmet Grubu statüsünden çıkarak, toplam nüfusu 18 bin ve üzerinde olan ilçelerde faaliyet gösteren, tabiplerce 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti esasına göre hizmet veren, ihtiyaç halinde D grubu hastaneye dönüştürülebilen E-1 Hizmet Grubu'na yükseldi. 5 Temmuz 2018 tarihli 1802 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ilgili kurumlara tebliğ edilen karar, Gündoğmuş halkında büyük bir sevinç yarattı.
 

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