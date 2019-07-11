FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılıkları, Türkiye genelinde iki yıl içerisinde darbe girişimi ve örgüte yönelik 100 binin üzerinde soruşturma başlattı. İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski emniyet mensubu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikaneye yaptığı ziyarette yaşadıklarını anlattı. İtirafçı N.Y, örgüt üyelerinin Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi sakladığını aktardı.

"ARTIK SUYUNDAN EN ÇOK ARİF ERDEM İÇİYORDU"

N.Y, ifadesinde, "Gülen'in içtiği bardaktan artan suyu 'zemzem' diye şişeye koyuyor, sonradan içiyorlardı. Orada bulunduğum süre içerisinde eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem, kapatılan Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ve kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal'ı gördüm. Hatta Fetullah Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu" dedi.

HURMA DETAYI

Başka bir itirafçı S.K. ise Gülen'in ısırdığı bir hurmanın bir örgüt üyesine verilmesini, "Fetullah Gülen orucunu açmak için hurmadan bir miktar ısırdı. Kalanını ise Ankara'da kamu görevinden ihraç edildiği söylenen kişiye 'üzülmesin' diye ulaştırılmak üzere salonda bulunan birine verdiler." ifadeleriyle anlattı.