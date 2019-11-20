Güleda'nın arkadaşı konuştu: Katil, şizofreni seviyesinde takıntılıydı

ISPARTA'DA 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel, Pazartesi günü eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zafer Pehlivan Salı günü savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklanarak Isparta Cezaevi'ne gönderildi. Muğla'da ikamet eden Zafer Pehlivan'ın, Pazar günü Isparta'ya gittiği ve önce sokak ortasında Cankel'i darp ettiği ortaya çıktı.

BBC Türkçe'ye konuşan ve ismini vermek istemeyen görgü tanığı darpı doğruladı ve Pehlivan'ın etraftakilerin müdahalesi sonrası kaçtığını ancak yakalandığını anlattı. Güleda Cankel'in darptan ötürü Zafer Pehlivan'dan şikayetçi olmadığını da belirten görgü tanığı şöyle konuştu:

"Olayın yakınındaki bir dükkanda çalışıyorum. Motorumla dükkâna doğru gittiğimde, arkadaşlarımın bir erkeği kovaladığını gördüm. Ne olduğunu sorunca, adamın bir kızı darp ettiğini ve kaçtığını söylediler. Ben de motorla kovalamaya başladım ve yakaladım. Sonra arkadaşlarımla birlikte adamı polise teslim ettik. Biz çocuğu döverken, 'Beni dövmeyin, polise götürün' dedi. Sonra aradık, iki polis aracı ve ambulans olay yerine geldi. Bu şahıs polisin yanında kıza tehdit eder bir şekilde, 'Benden şikayetçi misin?' diye sordu. Polis de hemen müdahale edip, 'Sen buna karışamazsın' dedi ve çocuğu ekip araçlarından birine götürdü. Ama kız, çocuktan şikayetçi olmadı. Kıza, 'Beni tehdit edemezsin, bana bir şey yapamazsın' dedi. Bir şeye güveniyor gibiydi. Herkes kıza şikayetçi olmasını söyledi ama (Güleda Cankel) kaldırımda oturur vaziyette çok korkmuş durumdaydı. Ben bizzat üç kere şikayetçi olması gerektiğini söyledim. Polis de 'Kızım şikayetçi ol, bunu alalım' dedi ama maalesef olmadı. Olayın sonrasında kızın birçok arkadaşı beni dükkana görmeye geldi, olaya müdahale ettik diye teşekkür etti. Üniversiteden bazı arkadaşları, bu şahsın yeniden barışabilmek için Güleda'yı annesine bir şey yapmakla tehdit ettiğini söyledi."

CANKEL'İN ARKADAŞI: ŞİZOFRENİ SEVİYESİNDE TAKINTILIYDI

Güleda Cankel'in Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki arkadaşlarından biri olan Furkan Baba da, Pehlivan'ın Cankel üzerinde baskı kurduğunu söyledi. Furkan Baba, çiftin kısa süre önce ayrıldıklarını ancak Pehlivan'ın "saplantılı" davranışları olduğunu belirtti. Baba, şu ifadeleri kullandı:

"Güleda'nın bu kişiyle uzun süren bir ilişkisi vardı. Çocuk çok tutucu ve saplantılıydı. Hatta Güleda'nın anlattığına göre, üniversiteyi kazanıp Muğla'dan ayrılırken, 'Beni bırakıp gidemezsin' gibi şeyler söylemiş. Güleada üniversiteye yeni başlamıştı ve ondan ayrı yeni bir hayat kurmak istiyordu. Geçen gün konuştuğumuzda, çocuğun kendisini sürekli kısıtlamaya çalıştığından bahsetmişti. Ben de madem öyle, 'Artık ondan uzak durmalısın' demiştim. Çocuk şizofren seviyesinde takıntılıydı Güleda'ya. 'Artık yeni bir düzen istiyorum, her şeyi kendi istediğim gibi yapmak istiyorum' diyordu. Bu konuşmayı yaptığımızda ayrılmışlardı. Daha sonra tekrar barışıp yine ayrıldılar ve bu olay oldu."

Furkan Baba, Pehlivan'ın Cankel'i üstü kapalı tehdit ettiğini ve bu yazışmaları gördüğünü vurgulayarak şunları dedi:

"Güleda bu çocuk tarafından daha önce darp edilip edilmediğine dair bir şey söylememişti ama bir kez Güleda'ya attığı mesajları gördüm. 'Ayağını denk al', 'Orada rahat dur' gibi üstü kapalı tehdit mesajları vardı. Hatta bir kere hiç tanışıklığımız olmadığı halde beni Instagram'dan ekledi. Ben de Güleda'ya sordum. 'Kabul etme, uzak dur, sana da bulaşmasın' dedi."

CANİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zafer Pehlivan, emniyetteki ifadesinde Cankel'in kaldığı aparta gitmesinden cinayeti işlemesine kadar geçen 17 saati anlattı. Pehlivan'ın ifadesinde, Cankel'in bu sürede hayatta kalmak için 3 kez kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Pehlivan, ifadesinde şunları söyledi:

"…Beni neden bıraktığını sorduğumda '5 yıl senin gibi birini boşa sevmişim. Sen gereksiz birisin' dedi. Tokat attım, küfretmeye başladı, tekme attı. Annesini ve Osman'ı aramak istedi. Telefonunu aldım. Mesaj attığı için annesi aradı. Telefonu kendisine verdim. Konuştular ama benden bahsetmedi. Kapatınca telefonu geri aldım. Boğazını sıktığım için hava alamadığını, dışarı çıkmak istediğini söyledi. Dışarı çıktık. Markete gittik. Aniden beni itekleyerek, kaçmaya başladı sonra geri gelip, telefonunu istedi. Birini aramak istediğini söyledi. Ben de verdim. Osman'ı aradığını görünce telefonu geri aldım, yere atıp, kırdım. Bir kez daha kaçmaya başladı. Peşinden koştum ve yakaladım. Aparta kadar kucağımda götürdüm. 'Eşyalarımı ver, gideceğim' dedim. Eve çıktım. Tekme attı. Ben de boğazını tekrar sıktım. Bir süre sonra hava alamadığını söyledi. Dışarı çıkmak istediğini belirtti. Ben de 'Kaçmayacaksan çıkarız' dedim. 'Kaçmayacağım' dedi ancak dışarı çıkınca tekrar kaçmaya başladı. Yakaladım. Apartmanın önüne geldiğimizde tokat attım, ittirdim. Yere düştü. Bağırmaya başladı. Kafasını çarptı."

Zafer Pehlivan, cinayetin ardından sosyal medya hesabından "Bitti 18/11/2019 13:47" paylaşımı yaptı.