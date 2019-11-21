Gözaltına alınmak istenen zanlı, mazot içip canına kıymak istedi
Eski kız arkadaşını ölümle tehdit eden zanlı, polis tarafından gözaltına alınmak istenince bir bidon mazot içip intihar girişiminde bulundu.
KKTC'nin Gazimağusa şehrinde İnan Gündoğdu şahıs, eski kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği için polislerce gözaltına alınmak istendi. Eve gelen polisleri gören zanlı, gözaltına alınmamak için bir bidon mazotu içip intihar girişiminde bulundu. Gazimağusa şehrinde İnan Gündoğdu isimli şahıs, karşılaştığı eski kız arkadaşına, "Benimle barış, aksi takdirde önce seni sonra kendimi öldürürüm" diyerek tehditte bulunduğu iddia edildi. Genç kızın şikayetiyle de polis ekipleri, zanlıyı gözaltına almak için kaldığı eve gitti. Polisleri gören zanlı, gözaltına alınmamak için mazot içerek intihara teşebbüs etti. Olayı fark eden polisler, sağlık ekibi çağırarak intihar eden şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Gündoğdu, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne götürülüp midesi yıkandı.
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tedavisinin ardından Yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuşan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme de zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6