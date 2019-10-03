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Görüntü Türkiye'den! Yolcu otobüsü, yol kenarında cayır cayır yandı

Muğla'da Ula-Akyaka yolu Sakar rampası mevkisinde alev alan yolcu otobüsü, cayır cayır yandı. Otobüsü içinde bulunan 11 yolcu, şoförün dikkati sayesinde kurtuldu.

GENEL 03.10.2019, 12:25
Görüntü Türkiye'den! Yolcu otobüsü, yol kenarında cayır cayır yandı
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MUĞLA'DA yolcu otobüsünde çıkan yangın, yolcular tahliye edildikten sonra söndürüldü.

DUMAN ÇIKMAYA BAŞLADI

Sakarya- Marmaris seferini yapan İhsan Çelik idaresindeki 35 PK 671 plakalı yolcu otobüsünden, Ula- Akyaka yolu Sakar rampası mevkisinde duman çıkmaya başladı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Durumu fark eden sürücü, otobüsü durdurarak 11 yolcuyu tahliye etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

#yolcu otobüsü #muğla #Yangın
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