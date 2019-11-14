Görüntü Türkiye'den! Bir kent bu olayı konuşuyor
Karabük'te refüjdeki aydınlatma direğinde, 1 TL yazan kağıdın altında bulunan klozeti görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşların haber verdiği zabıta ekipleri, klozeti ve notu bulunduğu yerden kaldırdı.
KARABÜK'TE, bir aydınlatma direğine bağlanan, üzerinde 1 TL yazan klozet, görenleri şaşırttı. Zabıta ekiplerince kaldıran klozeti direğe asan kişi ya da kişileri bulmak içinse arama başlatıldı.
SÜRÜCÜLER YAKINDAN GÖRMEK İSTEDİ
Olay, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Refüjdeki aydınlatma direğinde, 1 TL yazan kağıdın altında bulunan klozeti görenler şaşkınlık yaşadı. Bazı sürücüler, kimin bıraktığı belli olmayan klozeti yakından görmek istedi.
ZABITA EKİPLERİ KALDIRDI
Yoldan geçenler gördükleri klozetin yanına gelip şaşkın bakışlarla olan biteni anlamaya çalıştı. Vatandaşlar daha sonra polis ve zabıtaya durumu bildirdi. Gelen zabıta ekipleri klozeti ve notu bulunduğu yerden kaldırdı.
KAMERALAR İNCELENİYOR
Klozeti koyanı bulmak için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı.
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