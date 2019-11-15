Gizli kamera her şeyi açığa çıkardı! 2 yıldır eve gelen kadın şoke etti
İstanbul Tuzla'da bir karı koca, evlerine 2 yıldır temizliğe gelen kadının hırsızlıktan yaptığından şüphelenince eve gizli kamera yerleştirdi. Temizlikçi kadının çekmeceyi karıştırarak para çaldığı görüntüler kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
İSTANBUL Tuzla'da evlerine iki yıldır gelen temizlikçi kadının hırsızlık yaptığından şüphelenen karı koca, evlerine gizli kamera yerleştirince hayatlarının şokunu yaşadı. Temizlikçi kadın, evin çekmecesini karıştırıp bulduğu paraları çalarken kameraya yakalandı. Temizlikçi kadın gözaltına alınırken, hırsızlık anları kameraya saniye saniye yansıdı.
TEMİZLİKÇİDEN ŞÜPHELENDİLER
Tuzla'da yaşayan karı koca, iddiaya göre evlerine 2 yıldan beri gelen temizlikçi kadının hırsızlık yaptığına dair şüphe duymaya başladı. Karı koca bunun üzerine evin bazı yerlerine gizli kameralar yerleştirdi. Daha sonra eve gelen temizlikçi kadın, temizlik yaptığı odanın çekmecelerini açıp karıştırmaya başladı.
KAMERADAN HABERSİZDİ
Kendisini kaydeden kameradan habersiz olan kadın çekmecede bulduğu paraları alıp cebine koydu. Kadının ayrıca evde bulunan bir miktar ziynet eşyası ile tablet bilgisayarı da çaldığı öğrenildi. Karı kocanın durumu polise bildirmesiyle kadın gözaltına alındı.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Temizlikçi kadının çekmeceleri karıştırıp paraları çaldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadın, çekmeceleri karıştırıyor, bulduğu paraları sayıp cebine atıyor.
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