Genç kız feci şekilde can verdi! Anne babası şoka girdi
İstanbul Başakşehir'de Rabia Koç adlı bir genç kız, oturdukları 11. kattaki daireden henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düşerek, hayatını kaybetti. Feci şekilde can veren genç kızın anne ve babası şoka girdi.
BAŞAKŞEHİR'DE 11. kattaki evinin camından düşen 16 yaşındaki liseli Rabia Koç hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rabia Koç (16) isimli genç kız akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle, 11'inci kattaki evlerinden aşağıya düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.
ANNE BABASI ŞOKA GİRDİ
Kızının düştüğünü gören anne ve baba şoka girerken, site sakinleri sağlık ve polis ekiplerini arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şeritler çekerek önlem alıp, site sakinlerini uzaklaştırdı. Ekiplerin çalışmalarının ardından Rabia Koç'un cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, genç kızın gün içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı, "Neden vazgeçilmez tavırlar sergiliyorsunuz, siz olmadan da yaşıyorduk" paylaşımı dikkat çekti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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