Genç Başkan Özgür Subaşı ve Sanatçı Şebnem Ceyhan Mavi Karadeniz TV'de

ALANYA ve Alanyaspor dostu Özgür Subaşı ve Şebnem Ceyhan'ın hazırlayıp sunduğu Spor Sanat Panorama Programı her cumartesi Saat 21.00-23.00'da Amatör Spor ve Profesyonel Spor Kulübü camialarının yer alacağı programda başkanlar, yöneticiler, hocalar ve sporcularla beraber Mavi Karadeniz TV'de canlı yayında olacak.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞILDI

Genç Başkan Özgür Subaşı ve Sanatçı Şebnem Ceyhan Mavi Karadeniz TV Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Kuş ve Kanalın Müdürü Adnan Akgül beraber sözleşme imzaladı ve sezon sonuna kadar anlaştı. Genç Başkan Özgür Subaşı ve sanatçı Şebnem Ceyhan hazırlayıp sunduğu Spor Sanat Panorama Programı, sezon sonuna kadar Amatör Spor Kulüplerini ekranlara taşımaya devam edecek.

'AMATÖR KULÜPLERİMİZİN SESİ OLACAĞIZ'

Anlaşmadan sonra Alanya ve Alanyaspor dostu, İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı yaptığı açıklamasında "Elimizden geldiğince Spor Sanat Panorama Programı adıyla amatör spor kulüblerimizin sesini Mavi Karadeniz TV ekranlarında televizyona taşıyacağız. Spor Kulübü Başkanlarımızı, yöneticilerimizi hocalarımızı ve oyuncularımızı canlı yayında ekrana taşıyacağız. Bize destek olan ve yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." dedi.