Genç Başkan Özgür Subaşı Altınova Spor Kulübü camiasını ziyaret etti
GENEL 10.12.2019, 21:03
Güngören Takımları Birbirlerine Destek Oldu İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Genç Başkanı Özgür Subaşı Güneştepe Spor Kulübü Başkanı Ergün Edepali Güngören Spor Kulübü 2'inci Başkanı Bülent Parlakkılıç Güngören de Başarılı Olan Güngörenin köklü camialarından Altınova Spor Kulübü Başkanı Çetin Albayrak Başkanı Ziyaret Ederek Birlik Beraberlik Örneği Gösterdi.
Genç Başkan Özgür Subaşı Yaptığı Açıklamasında Altınova Spor Kulübü Camiasına Yönetimine Teknik Kadrosuna 2019-2020 Futbol Sezonunda Başarılar Dilerim dedi.
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