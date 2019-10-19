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Gelin ve görümce baskında yakalandı! Üstelik 7 aylık hamile

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gelin ve hamile olduğu belirtilen görümce gözaltına alındı.

GENEL 19.10.2019, 08:44
Gelin ve görümce baskında yakalandı! Üstelik 7 aylık hamile
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KOCAELİ'NİN İzmit ilçesinde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptıran 7 aylık hamile görümce ve gelini fiziki takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ömerağa Mahallesi'nde "masaj ve sağlıklı yaşam" adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.Fiziki takip sonucu söz konusu adreste fuhuş yapıldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.Kurdukları dernek adı altında fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle D.Ö. (22) ve N.Ö. (33) adlı kadınlar gözaltına alındı.

7 AYLIK HAMİLE

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınlardan D.Ö'nün 7 aylık hamile olduğu, N.Ö'nün ise D.Ö'nün ağabeyiyle evli olduğu belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından gelin ve görümce, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.Bu arada, adresteki bazı kişilerin ifadesine başvurulduğu ve derneğin mühürlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

#kocaeli #izmit #Hamile #Fuhuş
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