Gaspçıyı kırık ve çürük dişi yakalattı
Elazığ'da cep telefonu gasp edilen kız, şüphelinin bir dişinin çürük ve kırık olduğunu belirterek jandarmaya başvurdu. Jandarma eşkale uyan kişiler üzerinde yaptığı araştırmada zanlıyı kısa sürede yakaladı.
ELAZIĞ'DA cep telefonu gasp edilen 15 yaşındaki kızın, şüphelinin bisikletli ve bir dişinin kırık ve çürük olduğunu söylemesi üzerine, jandarma ekiplerinin bisikletli şahıslar üzerinde yaptığı uygulamada zanlı yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ZANLI, KIZA KURU SIKI TABANCA ÇEKTİ
Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi'nde bir minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs bekleyen 15 yaşındaki kız çocuğunu durakta yalnız gören şüpheli F.O. (32), bisikletle gelerek kuru sıkı tabanca ile telefonunu gasp etti. Telefonu gasp edilen kız, durumu çevredekilerin yardımıyla jandarmaya bildirdi.
ŞÜPHELİYİ, KIZIN TARİFİ YAKALATTI
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada gasp edilen kız çocuğu, şahsın bisikletini tarif edip, bir dişinin de belirgin bir şekilde çürük ve kırık olduğunu aktardı. Bu bilgilerden yol çıkan ekipler, bisikletli şahıslar üzerinde yoğunlaştı. Belde ile Doğankuş köyü arasında çalışmasını sürdüren ekipler, tarife uygun bisikletli bir şahsı durdurarak dişini kontrol ettiğinde aradıkları şüphelinin F.O. olduğunu belirledi.
ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf ederken, kuru sıkı tabanca ve gasp edip sattığı telefon ele geçirildi. Jandarma ekipleri telefonu sahibine teslim edildiği öğrenildi.Jandarmada ifadesi alınan şüpheli Silahlı Yağma suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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