banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Futbol kulübünde iğrenç olay! Hoca gözaltına alındı

Bolu'da amatör futbol kulübünün altyapısında oynayan ve yaşları 12-15 arasında değişen erkek çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen antrenör M.K. gözaltına alındı.

GENEL 12.09.2019, 14:32
Futbol kulübünde iğrenç olay! Hoca gözaltına alındı
banner404

BOLU'DA, amatör futbol kulübünün altyapısında antrenörlük yapan M.K., iddiaya göre, 12- 15 yaşlarındaki erkek çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attı. Bir süredir altyapıda futbol oynayan çocuklar, mesajları birbiriyle paylaştı. Böylece M.K.'nin, birden fazla çocuğa cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

SÖZLÜ TACİZ İDDİASI

Bir araya gelen çocuklar, M.K.'yi parka çağırdı. Burada antrenörü döven çocuklar, görüntü çekerek, M.K.'ye, kendilerine sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettirdi. Çocukların çektiği bu video, sosyal medyada paylaşılarak, kısa sürede yayıldı.Bunun üzerine M.K., Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

#Bolu #futbol kulübü
Yorumlar (0)
34°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
İmsak 05:08
Güneş 06:30
Öğle 12:59
İkindi 16:31
Akşam 19:18
Yatsı 20:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545