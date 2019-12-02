Fuhuşa zorlandığını iddia eden kadın, Taksim'i birbirine kattı
İstanbul Taksim'de Fas uyruklu bir kadın, fuhuşa zorlandığını iddia ederek polislerin üzerine yürüdü. Kaçmak isteyen kadın ise gözaltına alındı.
TAKSİM'DE Fas uyruklu, alkollü genç kadın, ortalığı birbirine kattı. Kadının pasaportuna el konulup fuhuşa zorlandığı iddia edildi.
TAKSİM'İ KARIŞTIRDI
Fas uyruklu, alkollü genç kadın, Taksim meydanında ortalığı birbirine kattı. Pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını iddia eden kadın, içki şişesini kırarak çevreye saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının elindeki alkol şişesini kırarak polislerin üzerine yürüdüğü görüldü.
POLİS GÖZALTINA ALDI
Polise zor anlar yaşatan ve etraftakilere saldırmaya çalışan alkollü kadın, görüntü çekmeye çalışan İHA muhabirine de saldırmaya çalıştı. Genç kadın taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak polis ekipleri izin vermedi. Daha sonrasında da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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