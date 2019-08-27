Fuhuş için anlaştığı kişinin kim olduğunu öğrenince bıçakladı

BURSA'da Rafet Ö. (75), para karşılığı ilişki için anlaştığı kişinin, transseksüel olduğunu fark edince aralarında tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan kavgada Rafet Ö. sopa darbeleriyle darbedilirken, transseksüel Sima Ç. ise kolundan bıçaklanarak yaralandı. Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Rafet Ö, sokakta bulduğu kartvizitin üzerindeki hayat kadınına ait numarayı aradı.

GERİ DÖNMEK İSTEDİ

Kendisini 'Okşan' olarak tanıtan kişi ile Rafet Ö, para karşılığı ilişki için anlaştı. Fuhuş için anlaştığı adrese giden Rafet Ö, kendisini Okşan olarak tanıtan kişinin transseksüel olduğunu görünce vazgeçerek geri dönmek istedi.

SOPALI-BIÇAKLI KAVGA

İkilinin arasında çıkan telefon tartışması sonucu Rafet Ö, yanında bulunan bıçak ile Sima Ç'yi kolundan bıçakladı. Sima Ç. ise sopayla Rafet Ö.'yü başından yaraladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Sima Ç. ile Rafet Ö.'yü ilk tedavilerinin ardından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.