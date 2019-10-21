Feci kaza! Adres sormak için kamyondan inen sürücü canından oldu

GAZİANTEP'TE karayolunda park ettiği kamyonundan adres sormak için inen sürücüye yoldan geçen bir araç çarptı. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADRES ÖĞRENMEK İÇİN İNDİ

Nakliyecilik yapan 35 yaşındaki İhsan Yeter, küçükbaş hayvan almak için kendisine verilen adresi sormak için 27 BKF 94 plakalı kamyonunu Gaziantep- Nizip karayolunun 5. kilometresinde kenara çekti. Adres sormak için aracından inen İhsan Yeter'e, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan İhsan Yeter, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeter'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenaze burada yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ise kazaya karışıp kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, kazaya karışan aracın aynasını ve diğer parçaların topladı.