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Fatih Portakal'dan Seyit Onbaşılı Kaz Dağları paylaşımı

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Kaz Dağları'ndaki altın madeni için yapılan ağaç katliamıyla ilgili paylaşım yaptı. Başarılı sunucu; 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kahramanı Seyit Onbaşı'nın fotoğrafını paylaşarak, #KazdaglarinaDokunma etiketiyle çalışmalara tepki gösterdi.

GENEL 07.08.2019, 15:12 Melike Temir
Fatih Portakal'dan Seyit Onbaşılı Kaz Dağları paylaşımı
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18 Mart Çanakkale zaferinin kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın fotoğrafını paylaşan Fatih Portakal, kahraman askerin Kaz Dağları'nda yaşadığını belirterek #KazdaglarinaDokunma etiketiyle paylaşımda bulundu.

''Birilerine kiralasın, peşkeş çeksin diye bu toplaraklar için savaşmadı''

"Çanakkale’de o zamanın düşmanlarına geçit vermeyen kahramanlardan Seyit onbası. Yaşamı Kaz dağlarinda sürdü. Yaptığı odun kömürünü satıyordu. O ve niceleri, bugünün yönetenleri oraları birilerine kiralasın, peşkeş çeksin diye bu toplaraklar için savaşmadı. #KazdaglarinaDokunma''

#Fatih Portakal #Kaz Dağları #Seyit Onbaşı
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