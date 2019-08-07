Fatih Portakal'dan Seyit Onbaşılı Kaz Dağları paylaşımı

18 Mart Çanakkale zaferinin kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın fotoğrafını paylaşan Fatih Portakal, kahraman askerin Kaz Dağları'nda yaşadığını belirterek #KazdaglarinaDokunma etiketiyle paylaşımda bulundu.

''Birilerine kiralasın, peşkeş çeksin diye bu toplaraklar için savaşmadı''

"Çanakkale’de o zamanın düşmanlarına geçit vermeyen kahramanlardan Seyit onbası. Yaşamı Kaz dağlarinda sürdü. Yaptığı odun kömürünü satıyordu. O ve niceleri, bugünün yönetenleri oraları birilerine kiralasın, peşkeş çeksin diye bu toplaraklar için savaşmadı. #KazdaglarinaDokunma''