Evine kestirme yoldan gitmek isteyen genç canından oldu
Malatya'da arkadaşları ile birlikte evine kestirme yoldan gitmek isteyen 20 yaşındaki genç, tren istasyonundaki Vagonların üstünden atlayıp karşıya geçmek isterken yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybetti.
GENEL 09.12.2019, 12:16
OLAY akşam saatlerinde Malatya Merkez tren istasyonun da yaşandı. İddiaya göre 3 arkadaş, Yeşiltepe Mahallesine gitmek için kestirme yol olarak tren raylarından geçmek istedi. Bu sırada park halindeki vagonların üstüne çıkan gençlerden 20 yaşındaki Deniz Can E. yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yardımı ile vagonun üstünden indirilen yaralı genç, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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