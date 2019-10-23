Eve götürmek istediği kızından alkol şişesiyle dayak yedi

İSTANBUL Kadıköy'de meydana gelen olayda, iddiaya göre bir adam evden kaçan kızına Kadıköy meydanında rastladı. Babanın kızını kolundan tutarak eve götürmek istemesiyle aralarında tartışma başladı. Çevredeki vatandaşlar, adamın kıza şiddet uyguladığını zannederek adama müdahale etti. Fakat adamın çevredekilere kızın babası olduğunu söylemesiyle, şiddet sanılan olayın aile dramı olduğu anlaşıldı.

BABASINI BİRA ŞİŞESİYLE DARP ETTİ

Genç kız kendisini eve geri götürmek isteyen babasına tekme atıp su şişesi fırlatarak engel oldu. Ayrıca genç kızın babasına bağırıp üzerine yürüdüğü de görüldü. O esnada baba ile çevredeki vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Baba, "Bira şişesini kafama vuruyor" diyerek sitem etti. Kız ise babasına, "Öldürürüm seni, kafanı kırarım" diyerek karşılık verdi.Olaya tanık olan bir esnaf, "Bir kişinin kızın elini büktüğünü gördüm. Daha sonra şahıs kızın babası olduğunu beyan etti. Sonra vatandaşlar olayı kadına şiddet olarak algılayarak olaya müdahale etti. Adam babasıyım diye bağırdı. Kız da babaya karşı saldırgandı. Tekme attığını gördüm, mukavemette bulundu. Memur arkadaşlar da gerekli işlemleri yaptılar" dedi.Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle tartışma sonlandı.