Ev sahibi yedek anahtarla kapıyı açtı! Sonrası korkunç
Afyonkarahisar'da bir evden kötü kokular gelmesi üzerine, komşular ev sahibine haber verdi. Yedek anahtarla kapıyı açan ev sahibi, çuvalın içinde bir erkek cesedi görmesi üzerine polisi aradı. Bulunan cesedin yabancı uyruklu birine ait olduğu tahmin ediliyor.
GENEL 21.12.2019, 12:32
AFYONKARAHİSAR'DA bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu. Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi üzerinde, kiralık olarak tutulan bir evden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları ev sahibine haber verdi.
KAPIYI AÇAN EV SAHİBİ, ÇUVAL İÇİNDE CESET GÖRDÜ
Ev sahibi Abdullah G., yedek anahtarla girdiği tek odalı evde çuval içinde bir ceset olduğunu görmesi üzerine durumu polise bildirdi.
CESEDİN YABANCI UYRUKLU BİRİNE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR
Polislerin yaptığı incelemede, çuvalda bir erkek cesedi olduğunu belirledi. Yabancı uyruklu birine ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki morga gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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