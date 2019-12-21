Ev sahibi yedek anahtarla kapıyı açtı! Sonrası korkunç

AFYONKARAHİSAR'DA bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu. Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi üzerinde, kiralık olarak tutulan bir evden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları ev sahibine haber verdi.

KAPIYI AÇAN EV SAHİBİ, ÇUVAL İÇİNDE CESET GÖRDÜ

Ev sahibi Abdullah G., yedek anahtarla girdiği tek odalı evde çuval içinde bir ceset olduğunu görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

CESEDİN YABANCI UYRUKLU BİRİNE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Polislerin yaptığı incelemede, çuvalda bir erkek cesedi olduğunu belirledi. Yabancı uyruklu birine ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki morga gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.