Esrarengiz cinayet! Genç kız karnından vurulmuş halde bulundu
İstanbul'da 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç bir kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu.Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kadın hastaneye kaldırıldı.
GENEL 30.09.2019, 16:54
OLAY, Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Molla Gürani Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre,17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve adının Zahide olduğu belirlenen genç bir kız karnından silahla vurulmuş halde kaldırımda bulundu.
GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Genç kız çevredekilerin yardımıyla çağrılan bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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