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Esrarengiz cinayet! Genç kız karnından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç bir kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu.Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kadın hastaneye kaldırıldı.

GENEL 30.09.2019, 16:54
Esrarengiz cinayet! Genç kız karnından vurulmuş halde bulundu
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OLAY, Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Molla Gürani Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre,17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve adının Zahide olduğu belirlenen genç bir kız karnından silahla vurulmuş halde kaldırımda bulundu.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Genç kız çevredekilerin yardımıyla çağrılan bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#İstanbul #Cinayet #genç kız
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