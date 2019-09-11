Eşlerine not bırakıp evlerini terk etmişlerdi! İki kardeş bulundu
Kütahya'da, eşlerine 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar' ve 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı notlar bıraktıktan sonra ortadan kaybolan 4 yıllık evli Ayşen D. (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan K. (18), Osmaniye'de bulundu.
KÜTAHYA'NIN Yenidoğan Mahallesi'nde oturan, evli kardeşler Ayşen D. ile Reyhan K., pazar günü evlerini terk etti. 4 yıllık evli Ayşen D. eşine, 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar' yazılı, 1 yıl önce evlenen Reyhan K. ise eşine 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı not bıraktı. Kendilerinden haber alınamayan kız kardeşlerin bulunması için ailesi polise başvurdu.
OSMANİYE'DE ORTAYA ÇIKTILAR
Osmaniye'de dün uygulama yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri 1'i erkek 3 kişiye kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, 3 kişiden 2'sinin, Kütahya'da ortadan kaybolan Ayşen D. ile Reyhan K. olduğu belirlendi. Kız kardeşler ile beraberlerindeki erkek gözaltına alındı. Kız kardeşler ile beraberindeki kişinin polisler tarafından ifadesi alınıyor.
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