Eskort sitesi yöneticisinin tehditlerine dayanamayıp canına kıydı
Samsun'da eskort sitesi yöneten bir kişinin tehditleri sonrası bunalıma girdiği öğrenilen kadın, kaldığı evin balkonundan atlayarak intihar etti.
GENEL 03.10.2019, 16:49 03.10.2019, 18:27
SAMSUN'DA tehdit edildiği gerekçesiyle polise ve savcılığa şikayete giden bir kadın aynı günün gecesi kendisini balkondan atarak intihar etti.
ESKORT SİTESİ YÖNETEN KİŞİ TEHDİT ETTİ
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diren S.(34) adlı kadın, eskort sitesi yöneten bir kişinin kendisini çeşitli telefon numaralarından arayarak tehdit ettiğini belirterek, dün Samsun Cumhuriyet Savcılığına ve polise şikayette bulundu.
KENDİNİ BALKONDAN BOŞLUĞA BIRAKTI
Diren S. girdiği bunalıma sonucu kendisini aynı günün gecesi kaldığı evin birinci katındaki balkondan aşağı attı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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