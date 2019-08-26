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Eskişehir'de yaya geçidine 100 metre mesafede feci ölüm!

Eskişehir'de, yaya geçidine 100 metre mesafede yolun karşısına geçmek isteyen Namık Karataş (82), yem yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

GENEL 26.08.2019, 15:36 Tugay Tönget
Eskişehir'de yaya geçidine 100 metre mesafede feci ölüm!
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KAZA, saat 13.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’ndeki Kartal Altgeçit mevkiinde meydana geldi. Namık Karataş,100 metre mesafede yaya geçidi bulunan yoldan karşıya geçmek istedi. Ancak, Tahir Malkoç’un kullandığı 16 BCP 76 kamyonun altında kaldı.Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.Karataş'ın cansız bedeni Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#eskişehir #Tepebaşı #kaza
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