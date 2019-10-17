Eski eşini öldüren şahsın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı öğrenildi

KOCAELİ'NİN İzmit ilçesinde K.T. isimli şahıs,6 ay önce boşandığı eski eşini silahla vurarak öldürdü. Katil koca K.T.'ninöldürdüğü eski eşinin şikayetiyle bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı.Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ayşe Acar (36), Mayıs ayında boşandığı K.T.'nin kuzeni ile abonelik işlemleri için İzmit'te bulunan doğal gaz dağıtım şirketine ait iş yerine geldi. Eski eşi ile yaşadığı evin doğal gaz aboneliğini devretmek isteyen Acar, devir işlemi için K.T.'nin de gelmesi gerektiğini öğrendi. Acar'ın haber vermesi sonrasında K.T. iş yerine geldi. K.T. içeri girer girmez tabanca ile ateş ederek eski eşi Acar'ı kafasından vurdu.Ayşe Acar kanlar içinde kalırken K.T., abonelik işlemleri merkezinin güvenlik görevlisi ve kuzeni tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine de olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBEDEN KADININ CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Ancak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ayşe Acar kurtarılamadı. Şubede bulunan güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından genç kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

CİNAYETTEN 1 HAFTA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen K.T.'nin susma hakkını kullandığı öğrenilirken yapılan incelemelerde Acar'ın bir hafta önce polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından K.T. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıs, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.