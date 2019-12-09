Eski basketbolcuya dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı
Ataşehir'de, otomobilinin içerisindeyken yoldan geçen eski basketbolcu bir kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşıp, cinsel organını göstererek onu taciz ettiği iddia edilen sürücü gözaltına alındı. Taciz edilen kadının çektiği o anları gösteren cep telefonu görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki gördü.
ATAŞEHİR'DE adres sorma bahanesiyle teşhircilik yaptığı iddia edilen şüpheli Cihan A.(26) gözaltına alındı. Olay, bugün Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, yoldaki eski basketbolcu D.Ç. adlı kadınının yanına yaklaşarak ona adres sordu. Ardından sürücü koltuğunda oturduğu yerde genç kadına cinsel organını gösterdi. Genç kadının tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Kadın basketbolcunun, cep telefonu kamerasına kaydettiği o anların görüntüleri sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki gördü. D.Ç. adlı genç kadın, polise giderek kendisini taciz eden sürücüden şikayetçi oldu.
İLK İFADESİNDE SUÇLAMALARI REDDETTİ
Görüntüleri inceleyen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Cihan A.(26) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Cihan A., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alındı. Cihan A. suçlamaları kabul etmeyerek yanlış anlaşıldığını ileri sürdü. Şüpheli, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltının alınmasının ardından D.Ç. de şüpheliyi teşhis için Asayiş Büro'ya geldi.
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