Eski basketbolcuya dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı

ATAŞEHİR'DE adres sorma bahanesiyle teşhircilik yaptığı iddia edilen şüpheli Cihan A.(26) gözaltına alındı. Olay, bugün Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsü, yoldaki eski basketbolcu D.Ç. adlı kadınının yanına yaklaşarak ona adres sordu. Ardından sürücü koltuğunda oturduğu yerde genç kadına cinsel organını gösterdi. Genç kadının tepki göstermesi üzerine sürücü, otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kadın basketbolcunun, cep telefonu kamerasına kaydettiği o anların görüntüleri sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki gördü. D.Ç. adlı genç kadın, polise giderek kendisini taciz eden sürücüden şikayetçi oldu.

İLK İFADESİNDE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Görüntüleri inceleyen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Cihan A.(26) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Cihan A., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alındı. Cihan A. suçlamaları kabul etmeyerek yanlış anlaşıldığını ileri sürdü. Şüpheli, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltının alınmasının ardından D.Ç. de şüpheliyi teşhis için Asayiş Büro'ya geldi.