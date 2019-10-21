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Eşiyle tartışan adam, benzin dökerek kendini ateşe verdi

Kocaeli'de çarşı merkezinde bulunan balıkçı esnafı önünde karısıyla tartışan adam, olay yerinden eşinin ayrılmasıyla yanında getirdiği benzini başından aşağıya dökerek kendini ateşe verdi. Yanan adamı, çevredeki esnaf su dökerek son anda kurtardı.

GENEL 21.10.2019, 07:22
Eşiyle tartışan adam, benzin dökerek kendini ateşe verdi
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KOCAELİ'NİN Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı.

VÜCUDUNDA AĞIR YANIKLAR OLUŞTU

Olay, akşam saatlerinde Gölcük Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinde bulunan balıkçı esnafı önünde karısıyla tartışan Volkan Y., olay yerinden eşinin ayrılması sonrasında yanında getirdiği benzinle kendini ateşe verdi. Olayı gören iş merkezindeki esnafların müdahalesiyle kova ile su dökülerek söndürülen şahıs, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ağır yanıkları oluşan şahıs tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

#kocaeli #benzin #tartışma
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