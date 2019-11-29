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Eşinin öldürdüğü kadın aylarca suç duyurusunda bulunmuş

Eskişehir'de uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın 23 kez suç duyurusunda bulunduğu bir dilekçesinde de, "Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz" diye mahkemeye sitemde bulunduğu ortaya çıktı.

GENEL 29.11.2019, 11:28
Eşinin öldürdüğü kadın aylarca suç duyurusunda bulunmuş
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Eskişehir'de uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünün arkasındaki ihmaller bir bir açığa çıktı. Ayşe Tuba Arslan'ın eşinden gördüğü şiddete karşı 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 10 suç duyurusundan 5'i "delil yetersizliği gerekçesiyle" takipsizlikle sonuçlandı. Saldırgan, yasanın gerektirdiği zorlayıcı hapis cezasına 1 gün bile çarptırılmadı. Arslan'ın Eskişehir Aile Mahkemesine yaptığı son başvuruda ise dilekçesinde "Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz" dediği ortaya çıktı.Evrensel'den Tuba Akyol'un haberine göre Ayşe Tuğba Arslan 11 Ekim'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan eski kocasının satırlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Arslan, tedavi gördüğü hastanede 44 gün sonra hayatını kaybetti. 6 ay önce boşanan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Arslan'ın eski kocası tarafından nasıl göz göre göre öldürüldüğünü ortaya çıkan dilekçeler ortaya çıktı. Arslan, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle tedbir kararı için ilk kez 14 Eylül 2018'de başvuruda bulundu. Aynı gün alınan tedbir kararı birkaç kez uzatıldı. Bu arada boşanma gerçekleşti ancak boşanmaya ve hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmenYalçın Özalpay'ın tehdit ve hakaretleri sürdü. 

1 YILDA 23 KEZ BAŞVURDU

Arslan, ilk tedbir istediği tarihten saldırıya uğradığı tarihe kadar geçen bir yıl içinde tedbir kararlarına uymayan saldırgan hakkında 23 kez suç duyurusunda bulundu. "Korkuyorum, beni öldürecek" diyen Arslan'ın babası ve ağabeyi de aynı şikâyette bulundu. Gitmedikleri karakol kalmadı. Ama bir sonuç çıkmadı. Sadece bu yıl yaptığı 10 suç duyurusunun 5'i takipsizlikle sonuçlandı. Gerekçe ise "delil ve tanık yokluğu."

Arslan'ın başvurularından 5'i hakkında ise dava açıldı ancak hiçbir caydırıcı karar çıkmadı. 6284 sayılı Şiddete Karşı Koruma Yasası'nda tedbir kararına uymayanlara üç günden on güne kadar zorlama hapis cezası öngörülmesine rağmen toplam 23 kez bu tedbir kararlarını ihlal ederek tehdit, hakaret ve saldırıda bulunan Özalpay, bir gün bile hapis cezasına çarptırılmadı.

"ÖLÜNCE Mİ YARDIM EDECEKSİNİZ" DEDİ

Arslan saldırıdan kısa bir süre önce Eskişehir Aile Mahkemesine el yazısıyla bir dilekçe gönderdi. Ölümünden sonra çantasında bulunan son suç duyurusundaki dilekçede şu ifadeler yer alıyordu: "Defalarca şikayet etmeme rağmen hiçbir sonuç alamadım, uzaklaştırmam olduğu halde. Benim bu, Yalçın Özalpay isimli şahısla ilgili başvurmadığım hukuki işlem kalmadı. Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz. Ben çok mağdurum."

"ŞİDDET VE TECAVÜZE DAYANACAK GÜCÜM KALMADI"

Arslan'ın daha önce yine savcılığa başvurduğu dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti: "Tedbir kararı olmasına rağmen Yalçın Özalpay fiziksel şiddet göstermeye devam ediyor. Hayatımdan endişe ediyorum, Her gün işe giderken beni takip ediyor, yalnız sokağa çıkamıyorum. Uzaklaştırma kararı olduğu halde zorla evime girdi, ben evi terketmek zorunda kaldım. Çünkü fiziki şiddet uyguluyor ve tecavüz ediyordu, dayanamadım artık. Benim can güvenliğim yok, dayanacak gücüm kalmadı..." Arslan dilekçenin sonuna da "Tek başıma ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum" notunu düşmüş ancak bundan da bir sonuç alamamıştı.

#eskişehir #uzaklaştırma kararı #suç duyurusu #Ayşe Tuba Arslan #kadın cinayeti
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