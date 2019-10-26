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Eşinin kendisini aldattığını öğrenen adamın yaptığı şoke etti

Kütahya'da, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği kişiyi çıplak fotoğraflarını ve görüntülerini yaymakla tehdit edip 52 bin 800 TL alan zanlı, tekrar para istediğinde, polis ekiplerince buluşma yerinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GENEL 26.10.2019, 10:11
Eşinin kendisini aldattığını öğrenen adamın yaptığı şoke etti
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KÜTAHYA'DA yaşanan olay akıllara durgun verecek cinsten. Kütahya'da, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği kişiye çıplak fotoğrafları ile şantaj yapan V.G. ikinci defa para isteyince polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kişi daha sonra serbest bırakıldı. Kentte yaşayan M.C., bir süre önce evli olan Y.G. (37) ile ilişki yaşamaya başladı. İkili iddiaya göre ilişki sırasında birbirlerine çıplak fotoğraflar gönderdi. Y.G.'nin eşi V.G. bir süre sonra bu durumu öğrendi ve M.C.'yle iletişime geçip, görüntüleri yaymakla tehdit etti. V.G., bıçakla da tehdit ettiği M.C.'den 4 ayda 52 bin 800 TL para aldı. Çarşamba günü M.C.'yi yeniden arayan V.G., 22 bin 500 TL daha ödemesini söyleyip ine kendisini tehdit etti. Buluşma yerini de söyleyen V.G.'nin telefonu kapatmasının ardından M.C. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek durumu anlatıp şikayette bulundu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla M.C. para dolu bir zarfla buluşma yerine giderken, polis de buluşma noktasındaki kahvehanede güvenlik tedbiri alıp arka masaya oturarak görüşmeyi izledi. V.G., bir süre sohbet ettiği M.C.'den zarfla parayı aldıktan sonra giderken polisin baskını sonucu suçüstü yakalandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan V.G. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'bıçakla tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çıplak görüntü yaymakla şantaj' ve 'hakaret' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan V.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#Kütahya #aldatma #çıplak fotoğraf
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