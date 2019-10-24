Eşini yakarak öldüren caninin, cinayeti işleme nedeni 'pes' dedirtti!

KAYSERİ'DE eşini öldürüp yaktıktan sonra cesedi görünmesin diye üzerine çöp poşetleri koyan ve kayıp başvurusunun ardından Müge Anlı'ya katılan yaşlı adamın, Alzheimer hastası karısını hastalığı nedeniyle sürekli unutkanlık yaşaması nedeniyle öldürdüğünü söyledi.

"EŞİM KAYIP" DİYEREK PROGRAMA ÇIKMIŞTI

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesinde oturan emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya'nın, geçen yıl 10 Haziran'da kayıp ihbarı yaptıktan sonra ATV'de yayınlanan Müge Anlı'ya çıkarak bulunmasını istediği Alzheimer hastası eşi Fatma Birgül Yalçınkaya'yı öldürdüğü ortaya çıktı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA YAKTI

Dışarıda vakit geçirmek bahanesiyle Alzheimer eşini Ahi Evran Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına götürüp boğarak öldürdükten sonra yaktığını itiraf eden emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DETAYLAR KAN DONDURDU

Polisin titiz bir çalışmayla ortaya çıkardığı cinayette ise detaylar kan dondurdu. Yalçınkaya'nın, ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılmasının yanında, eşi için oğluna kayıp broşürü hazırlattığı, belli aralıklarla polis merkezine giderek eşi hakkında bilgi olup olmadığını sorduğu belirlendi.

UNUTKANLIK YAŞAMASINA SİNİRLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Zanlı Yalçınkaya, sorgusunda eşini aile içi geçimsizlik yaşamaları ve Alzheimer hastalığı nedeniyle sürekli unutkanlık yaşamasına sinirlendiği için öldürdüğünü söyledi.

"BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ MI?"

Yalçınkaya'nın kendisini yakalayan polislere de "Ben unuttum siz unutmadınız mı? 'Belediye orayı ev yapacağız' diye düzlemişti. Delillerle nasıl ulaştınız, beni bulamayacaksınız diye rahat rahat geziyordum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.