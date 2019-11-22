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Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti

Boşanma aşamasındaki eşi Cemile Ertürkoğlu'nu boğazını keserek öldüren Mustafa Ertürkoğlu'nun yargılanmasına başlandı. Zanlının, eşini öldürdüğü ve sonrasında kıyma makinesine atarak parçaladığı söylediği anlarda duruşma salonu buz kesti.

GENEL 22.11.2019, 08:24
Eşini vahşice öldüren koca konuştu, duruşma salonu buz kesti
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MERSİN'DE, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Ertürkoğlu'nu boğazını keserek öldüren Mustafa Ertürkoğlu'nun, eşini öldürdüğü ve sonrasında kıyma makinesine atarak parçaladığı söylediği anlarda duruşma salonu buz kesti. 40'a yakın kadın avukatın da müdahil olduğu duruşma ertelendi. Olay, geçtiğimiz yıl 28 Kasım'da merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Tarsus ilçesinde vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın kuzeni Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı.

Hakkında 'eşi tasarlayarak, canavarca hisle, acı ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan dava açılan Mustafa Ertürkoğlu, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ertürkoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada hakkındaki iddianame okunan zanlı Mustafa Ertürkoğlu, olay anını ayrıntılı bir şekilde soğuk kanlılıkla anlattı. İfadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia eden zanlı, evlilik yıldönümü dolayısıyla hediye vermek için eve çağırdığı eşinin boğazını maket bıçağıyla kestiğini, kıyma makinesine atarak parçaladığını ve cesedin bir kısmını kentin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerine attığını, bir kısmını ise şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüğünü anlattı.

MAHKEME BAŞKANI: İDDİANAMEYİ OKUYUNCA BEN DE RAHATSIZ OLDUM

Sanığın ifadeleri sonrası mahkeme salonu buz keserken, mahkeme başkanı da "İddianameyi okurken ben de rahatsız oldum" dedi.

"EN AĞIR CEZA VERİLSİN"

Kardeşinin daha önce eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini savunan abi Cem Aslan, "Sanık kardeşimin ona saldırdığını söylüyor. Benim kardeşimin bir eli engelli. 45 kilo benim kardeşim. Saldırması mümkün değil. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

CEMİLE'NİN İŞ ARKADAŞI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Cemile Ertürkoğlu'nun iş arkadaşı, olaydan birkaç gün önce Cemile'nin kolunda ve omzunda morluklar gördüğünü, sorduğunda ise eşinin kendisine şiddet uyguladığını söylediğini dile getirdi.

"BOŞANMAK İSTEYİNCE HAMİLE BIRAKIYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ayşe Aslan, Cemile'nin şiddet ve borç nedeniyle ayrılmak istediğini ancak zanlının her seferinde kendisini hamile bıraktığını söyledi. Ayşe Aslan ayrıca zanlının sürekli Cemile'nin sosyal medya hesaplarına girip başkalarına mesaj attığını belirtti.

40'A YAKIN KADIN AVUKAT MÜDAHİL OLDU

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran davanın duruşmasına Mersin Barosu'nun yanı sıra Gaziantep, Adana ve Hatay barolarının kadın hakları merkezlerini temsilen 40'a yakın avukat katıldı.

SANIK: TUTUKSUZ YARGILANMAK İSTİYORUM

Duruşmada son sözü sorulan sanık Mustafa Ertürkoğlu, "Kaçma şüphem yoktur. Dışarıda tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

DURUŞMA 4 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 4 saat süren celsenin ardından tanıkları ve savunmaları dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 6 Aralık'a ertelerken, Mustafa Ertürkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

#boşanma #cemile ertürkoğlu #Mustafa Ertürkoğlu
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