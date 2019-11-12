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Eşini boğazını keserek öldürdü! Savunmasının her satırı kan dondurdu

Karısının boğazını keserek öldüren koca hakim karşısına çıktı. "Başka biriyle görüştüğünü gördüm" Savunmasını yapan katil zanlısı koca, "Bir yere oturup sigara yaktım, arkasından polisi aradım. Gelen polise teslim oldum." dedi.

GENEL 12.11.2019, 15:47
Eşini boğazını keserek öldürdü! Savunmasının her satırı kan dondurdu
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KARISININ boğazını keserek öldüren koca hakim karşısında savunma yaptı. Savunmasında "Başka biriyle görüştüğünü gördüm" diyen katil zanlısı koca, "Bir yere oturup sigara yaktım, arkasından polisi aradım. Gelen polise teslim oldum." ifadelerini kullandı.

211 KİŞİYLE KONUŞMUŞ

Denizli'de sokak ortasında boşanmak istediği karısı Hafize Kurban'ın boğazını kesip, bıçaklayarak öldüren Uğur Kurban'ın, hakim karşısına çıktı. Kurban cinayeti aldatma gerekçesi ile işlediğini iddia ederek, "Whatsapp ve Azar'daki 211 kişi ile konuşmalarını ve attığı üstsüz fotoğrafların çıktılarını alarak boşanma davası açtım. Bana senden iyi davranıyor. Senin donuna kadar alacağım' deyince şoke oldum ve bıçağı salladım" dedi.

"BAŞKA BİRİYLE GÖRÜŞÜYORDU"

Duruşmada savunma yapan Kurban, 27 Ekim 2014'te evlendiklerini ve bu evlilikten iki çocuklarının olduğunu ifade etti. 3-4 ay önce evliliklerinde tartışmalar yaşanmaya başladığını ve şüphe üzerine eşinin WhatsApp'ını izlemeye karar verdiğini kaydetti.Kurban, "Telefonundan WhatsApp'ını kendi telefonumdan kare kodunu taratarak açtım. 23 Ağustos Cuma günü 07.00 ile 15.00 vardiyasında çalıştığım sırada 10.00 -10.30 sıralarında ihtiyaç molasına çıktığımda, telefonumdan eşimin WhatsApp'ına baktım. Gördüğümde bir başka kişiyle görüştüğünü görünce telefonumdan ekran fotoğrafını aldım ve kayınpederim Mustafa B'ye eşimin başka birisiyle konuştuğunu bildirdim. Daha sonra işten izin alarak çıktım. Yolda arabamla giderken, durumu kayınvalideme ve Afyonkarahisar'da olan babamı arayarak ona da anlattım. Eve geldiğimde kayınpederim ve eşim vardı. Kayınpederime durumu anlatarak telefonumdaki mesaj kayıtlarını gösterdim. Kayınpederim resimleri görünce 'hani arkadaşındı' dedi ve eşimin yüzüne 4 kez vurdu. Kayınpederim çekilince ben de eşimin çenesinden tutarak geriye doğru ittirdim. O sırada yolda gelirken boşanmayı düşünüyordum zaten kararım kesindi" diye konuştu.

"OTURUP SİGARA İÇTİM"

Cinayet günü ve yaşananları da anlatan Kurban savunmasını şöyle sonlandırdı:"Oturduğumuz eve gittim. Kapıda kavgalı olduğum bacanağım ile kayınpederim vardı. Arabamdaki bıçağı yanıma aldım. Eve çıktım, eşimle orada görüştük. Eşim 'dışarı çıkalım sigara içelim' dedi, çıktık. Evin biraz ilerisinde konuşmaya başladık. Anlaşmalı boşanmamızın daha çabuk olacağını söyledim. O da bana 'Beni götürseydi onunla giderdim. Kaçak göçek buluşuyorduk zaten. Bana senden iyi davranıyor. Senin donuna kadar alacağım' dedi. Ben buna dayanamadım ve şoke oldum. Sol elimde olan bıçağı karın hizasına salladım. Eğilince göğüs ve boğazına isabet etmiş. Olayın ardından bir müddet sonra elimde halen bıçak olduğunu fark ettim ve ileride bir evin bahçesinin merdivenine doğru bıçağı attım. Bir yere oturup sigara yaktım, arkasından polisi aradım. Gelen polise teslim oldum. Bıçağın yerini gösterdim." Yapılan savunmanın ardından mahkeme heyeti duruşmayı 3 Ocak 2020 tarihine ertelemeye karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay geçtiğimiz 27 Ağustos'ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hafize Kurban eşi Uğur Kurban ile bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. Uğur Kurban o gün eşi ile konuşmak için evlerine gitti. Sokakta Hafize Kurban ile konuşmaya başlayan Uğur Kurban yanında getirdiği bıçak ile eşini boğazı, göğsü ve karın boşluğundan bıçaklayarak kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini kazanamayarak hayatını kaybetti. Ardından Uğur Kurban polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.Olay sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur Kurban hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava başladı. Açılan davanın ilk duruşması ise bugün yapıldı. Duruşmanın yapıldığı salonda ve adliye girişinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşmaya sanık Kurban ile birlikte avukatları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Uğur Kurban ile öldürülen Hafize Kurban'ın yakınları katıldı.

#Hafize Kurban #savunma #Denizli
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