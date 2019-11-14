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Eşini bıçaklayan sanıktan mahkemede şok sözler

Eskişehir'de Harun Sazlar’ın boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar'ı (45) 15 yerinden bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Öznur Sazlar, yaşadığı dehşeti anlatırken, sanık Harun Sazlar ise ‘Öznur’un anlatımlarını acı içerisinde dinledim’ dedi.

GENEL 14.11.2019, 13:20
Eşini bıçaklayan sanıktan mahkemede şok sözler
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ESKİŞEHİR'DE oturan bir çocuk annesi Öznur Sazlar, boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Sazlar tarafından Temmuz ayında, 15 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan Harun Sazlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sazlar hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. 3 Eylül'de görülen davanın ilk duruşmasında, sanık Harun Sazlar haftada 2 gün kolluk birimlerine imza vermesi şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen itirazın ardından Harun Sazlar hakkında yeniden 'tutuklama kararı' çıkarıldı. İstanbul’da yakalanan Harun Sazlar, tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konuldu.

YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Eskişehir 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Harun ve eşi Öznur Sazlar hakkındaki ‘tehdit ve kasten yaralama’ nedeniyle açılan 2 ayrı dosyayı birleştirdi. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Harun Sazlar İstanbul Bakırköy Metris Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanarak katıldı. Duruşmada Öznur Sazlar’ın yanı sıra avukatları, Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri yer aldı. Tutuklu sanık Harun Sazlar, avukatı aracılığıyla mahkemeden internet erişiminin yasaklanması ve yayın yasağı talebinde bulundu. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi.

"BIÇAĞI BOĞAZIMA DAYADI"

Boşanma aşamasındaki eşi Harun Sazlar tarafından 15 kez bıçaklanarak ölümden dönen Öznur Sazlar, yaşadığı dehşeti mahkemede yeniden anlattı. Yaşadıkları nedeniyle manevi olarak yıprandığını belirten Sazlar, “Olay sırasında sanık benim saçımdan tuttu, banyonun dibine çöktürdü. ‘Benimle nasıl inatlaşırsın’ diyerek küfür etti. İlk darbeyi kalbime vurdu. Ben de kendimi korumak adına ellerimi göğsüme koydum. Zira sanık eylemini sürekli benim göğüs hizamı hedef alarak yapmaktaydı. Ben bir elimle de sanığın elindeki bıçağı almak için mücadele ettiğimden her iki elimden de yara aldım. Bu sırada kapıyı elimle kapatmaya çalışıyordu. Ben de kapatmaması için ayaklarımda engel olmaya çalışıyordum. Sanık akabinde rastgele nereye denk gelirse vurmaya başladı. Darbenin biri akciğerime denk geldi. Göğsümden hışırtı hissettim. Öleceğimi anladım, kendi imkanlarımla lavabonun altına doğru dönebildim. Sanık ağzımı kapattı, bıçağı boğazıma dayadı. Sanığın elindeki bıçak kabzası oynayan bir bıçaktı. Ben sanığa bir kez yalvardım, benim üzerimden kalktı, hızlı bir şekilde mutfağa koştu. Ben de bu durumdan faydalanarak kendimi sokağa attım” dedi.

"SÖYLEDİKLERİNİ ACI İÇERİSİNDE DİNLEDİM"

Tutuklu sanık Harun Sazlar ise eşinin anlattıklarını dinledikten sonra savunma yaptı. Eşini dinlerken büyük acı çektiğini belirten Harun Sazlar, “Biraz önce acı içerisinde Öznur’un anlatımlarını dinledim. Olay banyonun içerisinde gerçekleşmedi, onun önündeki koridorda meydana geldi. Polis eve geldiği esnada oğlum kanı görmesin diye polislere bilgi vermek suretiyle banyonun önündeki birkaç damla kanı paspasladım. Benim mutfağa gitme sebebim olay yerinden uzaklaşmak, elimi yıkamaktı. Bilinçli olarak yapmadım. Şuurumu kaybetmiştim, çocuğumu özledim. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

AVUKATLAR GÖREVSİZLİK TALEP ETTİ

Savunmaların ardından Öznur Sazlar’ın avukatı mahkemeye yönelik ‘görevsizlik’ talep ederek, “Biz görevsizlik talebimizin açıkça karar bağlanmasını talep ederiz. Zira göreve ve yetkiye ilişkin hususlar yargılamanın ilk celselerinde karar bağlanması gereken bir hususlardır. Mahkeme aksi kanaatteyse bu uyuşmazlığın çözümü için dosyanın itiraz incelemesi yapılması için üst mahkemeye gönderilmesini talep ederiz. Sanık müdafince tahliye talebinde bulunmuştur. Bu talebi kabul etmiyoruz Adli Tıp Kurumu raporu alınmamıştır, beklenmesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme Öznur Sazlar’a ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun henüz gelmediğini belirterek, ‘görevsizlik’ kararının daha sonra değerlendirileceğini açıkladı.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Eskişehir 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Harun Sazlar’ın tahliye talebine ‘kaçma ve delilleri karartma ihtimali, adli tıp raporunun gelmemesi, kuvvetli suç şüphesi’ nedeniyle reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"HER KADIN GİBİ BENDE BÜYÜK ENDİŞE YAŞADIM"

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan Öznur Sazlar, Harun Sazlar’ın tutuklu kalmasına çok sevindiğini söyledi. Adaletin yerini bulacağına inandığını ifade eden Öznur Sazlar, "Dava 13 Aralık'a ertelendi. Tutukluğunun devamına karar verildi. Adli Tıp'dan gelecek karara istinaden tekrar davamız görülecek. Herkesin desteğine ve ilgisine teşekkür ediyorum. Şunu söylemeden geçemeyeceğim, bugün ben sadece Öznur değilim, ben bir Şule, Özgecan'ım lütfen artık kadınlara karşı sessiz kalmayın. Devletimizden bu tür olaylara daha duyarlı olmasını istiyorum. Bu süreçte her kadın gibi bende endişe yaşadım. Sanığın tutuklu olması beni rahatlatıyor” diye konuştu. Öznur Sazlar’a kadın dernek ve kadın avukatlarda destek verdi.

#eskişehir #Harun Sazla #Öznur Sazlar
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