Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çıldırdı! 4 kişi linç ettiler
Kahramanmaraş'ta, bir kişi eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü. Jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ'TA, Y.V.'nin eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla H.E., 4 kişi tarafından araçla anılarak ormanlık alanda dövüldü. Baygın bulunan dövülen kişi hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.V.'nin eşi hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla H.E., 4 kişi tarafından araçla anılarak ormanlık alanda darp edildi. Aldığı darbeler sonucu bayılan H.E., aynı mahallede bulunan mezarlık duvarında vatandaşlar tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen H.E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
TUTUKLANDILAR
Olay sonrası kaçan Y.V., A.V., A.N. ve M.G. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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