Erdoğan müjdeyi verdi: 2021'de başlayacak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan barajın 2021 yılının nisan ayında üretime başlayacağını açıkladı. Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, "Batı tehdit sallıyor, biz tehdit dinlemeyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: ''Biraz önce Yusufeli Barajı inşaatını helikopterle inceleme fırsatı buldum. Ve gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Zaten Artvin adeta bir barajlar şehri. Dünyada eşi benzeri olmayan bu noktada bir şehir. Kullanma suyundan içme suyuna, elektrik enerjisi üretimine varıncaya kadar her şeyiyle bir barajlar şehri Artvin. Şimdi ise Yusufeli çok daha farklı bir konuma tırmanıyor. Kendi sınıfında ülkemizin en büyük, dünyanın en yüksek üçüncü eseri olacak Yusufeli Barajı'nı kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Son 6 yılda gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz'un hedefindeki yerlerden biri hep bu eser olmuştur. Pek çok çevre Yusufeli Barajı'nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir. Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağacı yok. Bir ağaç mı dikeceksiniz? Onun da karşısına dikilirler. Yaptıkları iş budur. Biz milletimizle el ele verdik. Bu eserin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'i buldu. İnşallah 2021 yılının Nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacaktır. Görüldüğü gibi önümüzde fazla bir zaman yok. Hızla ilerliyoruz. Bitireceğiz. Ondan sonra da açılışına geleceğiz. Barajda üretilecek enerjinin ülkemize katkısı 1 milyar 250 milyon lira olacak. Bu üretim gücüyle baraj 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir. Bu öyle bay Kemal'in dediği gibi değil. Bunlar sadece atılan adımları nasıl engelleriz buna bakarlar. Doğu Akdeniz'de tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Türkiye yokmuş. Eline diline dursun ya. Yahu sen orada bizim Yavuz'umuzu görmüyor musun? Barbaros Hayrettin'i görmüyor musun? İki sondaj gemisi, iki sismik araştırma gemisiyle devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Ve onların yanında bizim fırkateynlerimizi görmüyor musun? Tehditler sallamıyorlar mı? Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız. Yusufeli ilçesinin yerleşim yerini değiştirmek zorunda kaldık. Ama şimdi helikopterle geçerken baktım ki lebi derya. Denize nazır konutlarımız yapılıyor. Muhteşem bir şehir burada inşa ediliyor. Bazı tabi dedikodular veyahut da bazı olumsuz kampanyalar yürütülebilir. Ama şunu söyleyeyim. İnanın oralara yerleştiğiniz zaman ben inanıyorum ki siz bize çok dua edeceksiniz. Çünkü bütün devlet binaları, okullarıyla, ibadethaneleriyle hakikaten alt yapısıyla üst yapısıyla muhteşem bir Yusufeli burada inşa ediliyor. Bunu da biz dünyaya örnek göstereceğiz. Buraya gelip burayı görenler 'yahu burayı nasıl yaptılar' diyecekler. Bu tüneller nasıl açıldı? Bu viyadükleri nasıl yaptılar? Şaşıracaklar. Ama onlar bizim Türkiye olduğumuzu bilmiyorlar. Biz Türküyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Arabıyla, Lazıyla, Kürdüyle bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk. Türkiye olduk ve bunları başardık. Ve daha güzelini de inşallah yapmaya devam edeceğiz. İşte şimdi sahilden can kurtaran tüneline başladığımızda ne diyorlardı? Bak bacım ne diyor? 'Yapamazlar' diyorlardı. Yaptık mı? Yollar kısaldı mı? Ya biz uzağı yakın kıldık. Niye? Hep söylüyorum ya biz Ferhatla Şirini buluşturduk. Biz dertli olduk işte dağları deldik. İşte burada da aynı şeyleri yapıyoruz. Yağmurumuz bol. Ben şimdi gelirken de sayın bakanıma onu söyledim. Dedim ki bir taraftan da ağaçlandırma çalışmalarını hemen başlatalım. Konutların olduğu bölgede ağaçlandırmaları yapalım. Her taraf yemyeşil olmalı. Yağmur bol, bereketli. Dolayısıyla buraya da yeşil yakışır. Bunları da inşallah yapacağız. Gençlerimizin ve kadınlarımızın yeni yerleşim konusundaki beklentilerini hep arkadaşlarımız bizlere ilettiler. İnşallah herkesin gönlünü hoşnut edecek biçimde bu süreci tamama erdireceğiz.''