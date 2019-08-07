Erdoğan imzayı attı, Türkiye Uzay Ajansı'nın "A takımı" belli oldu

TÜRKİYE Uzay Ajansı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, Prof. Dr. Sacit Özdemir, Doç. Dr. Lokman Kuzu, Dr. Ahmed Halid Akgiray, Cenk Şen ve Murat İkinci getirildi. Söz konusu atamalar, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

SERDAR HÜSEYİN YILDIRIM KİMDİR?

1961 yılanda İstanbul Üsküdar'da doğan Serdar Hüseyin Yıldırım, Kadıköy Anadolu Lisesi ve İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde okudu. 1980'de Berlin Teknik Üniversitesine yatay geçiş yapan Yıldırım, Ulaşım Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansını Havayolu İşletmeciliği dalında tamamlayarak 1987 yılında yurda dönen Yıldırım, askerlik hizmetini Hava Kuvvetleri Komutanlığında yedek subay olarak yaptı. 1989 yılında havacılık sektöründe göreve başlayan Yıldırım, çeşitli havayollarında yönetici olarak 12 yıl görev yaptı. Daha sonra yurt dışında çeşitli ülkelerde proje danışmanlığı yapan Serdar Hüseyin Yıldırım, Kadir Has Üniversitesinde 5 yıl süreyle havayolu işletmeciliği dersi verdi. 2015 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne atanan Yıldırım, 2016 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında müşavir olarak görevlendirildi. Yıldırım, 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine getirildi. İngilizce ve Almanca bilen Serdar Hüseyin Yıldırım, evli ve 4 çocuk babası.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Erdoğan'ın imzasıyla atanan yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri kısaca şöyle:

Yurdanur Tulunay: Ankara Üniversitesi Fizik bölümünde lisans, ABD'nin Fordham Üniversitesi Nükleer Fizik anabilim dalında yüksek lisans ve İngiltere'nin Birmingham Üniversitesi'nde uzay araştırmalarında doktora eğitimi aldı. ABD'de Berkeley Üniversitesinde misafir hoca olarak görev yaptı, ODTÜ, Fordham ve Selçuk üniversitelerinde dersler verdi. Japonya'da Uzay ve Havacılık Enstitüsü'nde Misafir Doçentlik, İTÜ ve ODTÜ'de profesörlük yaptı. İTÜ Uzay Mühendisliği bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Alanında duayen isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Sacit Özdemir: Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde tamamladı. Akademik çalışmalarını Çanakkale Onsekiz Mart, Gazi, Ahi Evran ve Ankara üniversitelerinde yürüttü. Halen Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde profesör olarak görev yapıyor. Ayrıca TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi müdürlüğünü yürütüyor.

Lokman Kuzu: ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. Syracuse Üniversitesi'nde doktora yaptı. Gözlem uyduları, iletişim ve haberleşme uyduları, yer istasyonları üzerine kariyer yaptı. TURKSAT A.Ş.'de TV Platform Müdürü, Mitsubishi Elektrik'te yönetici, TÜBİTAK Uzay'da direktör olarak çalıştı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde doçent olarak görev yaptı. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak görev yapıyor. TÜBİTAK Uzay'da Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu olacak TÜRKSAT 6A ve görüntü uydusu İMECE projeleri üzerinde çalışıyor.

Ahmed Akgiray: Lisansını Cornell Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, yüksek lisansını Illinois Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, doktorasını California Teknoloji Enstitüsü (Caltech Üniversitesi) Elektrik Mühendisliği'nde tamamladı. Caltech Üniversitesi'ne bağlı uzay araştırma merkezi olan Jet Propulsion Laboratory'de çalıştı. NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı'nda çalışmalarını sürdürdü. Mars'a inen robot laboratuvar Curiosity'nin en kritik bölümü olan radar iniş sistemlerini tasarladı. Genç bir araştırmacı ve girişimci olarak da tanınıyor. Halen Özyeğin Üniversitesi'nde görev yapıyor ve Alcan Systems GmbH'nin mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı.

Murat İkinci: Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. HAVELSAN'da yazılım mühendisi olarak çalıştı. STM Savunma Sistemleri A.Ş.'de genel müdür oldu. TRT Test ve Değerlendirme A.Ş. yönetim kurulu üyeliği, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nde Savunma - Uzay Kümesinde başkan yardımcısı olarak görev aldı. Halihazırda STM'de genel müdür olarak ilk milli mikro uydu olan Lagari üzerinde çalışıyor. 2020'de uzaya fırlatılması planlanan Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yer Gözlem Uydusu Lagari, sahada taktik görüntü ihtiyacının yakın gerçek zamanlı karşılanması, genel haritalama, orman ve bitki örtüsünün takibi, tarım alanlarının incelenmesi, doğal afet takibi gibi amaçlara yönelik görev yapacak keşif gözetleme takım uydu sisteminin ilk uydusu olacak.

Cenk Şen: Kara Harp Okulu Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nde lisans eğitimini tamamladı. TSK bünyesinde muhabere subayı olarak; Kablolu, Telsiz ve Uydu Haberleşme Sistemleri ile Kriptolama, Bilgi Güvenliği, Elektronik Harp konularında görev aldı. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nde lisans, Bilkent Bilgisayar Mühendisliği'nde yüksek lisans yaptı. Ayrıca uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesi aldı. NATO'da çeşitli kademelerde çalıştı, ABD'de, Ağ Tabanlı Yapılar, Siber Güvenlik, Bilişim Sistemleri, Bilgi Sistem Güvenliği konularında eğitimlere katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Bilgi Sistem ve Siber Güvenlik koordinasyonundan sorumlu genel müdür yardımcısı oldu. Halen TÜRKSAT A.Ş. genel müdürü olarak görev yapıyor.