Erdoğan ile fotoğraf paylaşan Aydın, son görüntüsüyle dikkat çekti

Kanal D haber başkanı olan CNN Türk'te 40 isimli programın sunuculuğunu yapan Buket Aydın, günü birlik Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uçakta röportaj yaptı. Aydın'ın son görüntüsü ise herkesi şaşırttı.

KİLO MU ALDI?

Zayıf görüntüsüyle dikkat çeken Buket Aydın'ın aldığı kilolar ve bronz teni dikkat çekti. Buket Aydın'ın fotoğrafını görenler 'Yanlış açı kurbanı mı oldun yoksa kilo mu aldın?' sorularını sordu.

BUKET AYDIN KİMDİR?

Sunucu Buket Aydın Buket Aydın 1 Ocak 1985'de Bursa'da dünyaya geldi. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen N TV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı. NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını sunmaktadır.Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir. 2013 yılında iş adamı Erce Baykal'la evlenmiştir.