Erdoğan'dan "Srebrenitsa soykırımı" mesajı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımı ile ilgili sosyal medyadan mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: " Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır. 24. yıl dönümünde Srebrenitsa soykırımından şehit olan Bosnalı kardeşlerime Allah'tan rahmet, Bosna halkına başsağlığı diliyorum"

NE OLMUŞTU?

Srebrenitsa Katliamı, 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı'nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Srebrenitsa'ya karşı giriştiği 'Krivaya '95 Harekatı' esnasında Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak'ın Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasindaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından öldürülmesi sürecidir.

Bosna Sırp ordusunun yanında katliama 'Akrepler' olarak bilinen Sırbistan özel güvenlik güçleri de katılmıştır. Birleşmiş Milletler, Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına karşın 400 silahlı Hollanda barış gücü askerinin varlığı katliamı önlememiştir.

Yugoslavya'nın çöküşü sonrası 1992 yılında Sırpların Bosna'da başlattıkları soykırımın ardından bölgeye zoraki olarak müdahale eden Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan edilen 6 bölge arasında Srebrenitsa da vardı. Savaştan önce nüfüsu 24 bin civarı olan kentin nüfusu diğer bölgelerden gelen mülteci göçleriyle 60 bin civarına yükselmişti. Srebrenitsa 'açlık' ve 'hastalıklar' ile mücadele eden bir 'toplama kampı'na dönüştü.Müslümanların elindeki silahlar BM Barış Gücü tarafından koruma gerekçesiyle toplanmıştı.

Ratko Mladiç komutasındaki Sırplar Srebrenitsa'ya olan saldırılarını sıklaştırdıklarında Müslümanların toplanan silahlarını geri almak için yaptıkları başvuru, sorumlu Hollanda komutanı Thom Karremans tarafından reddedildi. BM yalnızca iki F16'yı kent üzerinde bir uçuş yaptırmakla yetindi.

Hollandalı askerler bir gece, Bosna'daki BM Barış Gücü komutanı Hollandalı general Thom Karremans'ten aldıkları emir sonrası şehri boşalttı. Savaş sırasında şehrin güvenliğinden sorumlu olan Hollandalı Komutan Karremans, kendilerine sığınan 25 bin mülteciyi ve şehri Sırplara teslim etti.

Daha sonra orataya çıkan bir video kasedinde Sırp generalin kenti boşaltan Hollandalı komutana bir hediye verirken görüntüleri çıktı.

Lahey Adalet Divanı bir hafta süren katliamın bir 'soykırım' olarak kabul etti; ancak Sırbistan'ın sorumlu tutulmayacağına karar verdi.

Katliamda 8 bin 372 Bosnalı sivil öldürüldü. Katliamdan yaklaşık 13 yıl sonra Ratko Mladiç kaçak olarak yaşadığı Sırbistan'ın Sermiyan köyünde, Bosna kasabı olarak bilinen Radovan Karadzicile beraber yakalanarak, tutuklandı. Mladiç müebbet hapiz cezası aldı.

Ayrıca, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında Srebrenitsa ve civarında yaşananları 'soykırım' olarak nitelendirdi.