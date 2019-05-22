Erdoğan: Adalet ağaçlara su vermektir

ERDOĞAN'IN konuşmasından satır başları şöyle:

"Adaletin olmadığı bir devlet temelsiz bir bina gibi yıkılmaya mahkûmdur

"Birleşmiş Milletler Konseyi'nde 5 ülke güya adalet dağıtıyor, yok böyle bir şey.

"Adalet konusundaki hassasiyetimizi kaybettiğimiz dönemlerde felaketler ardı ardına gelmiştir. Son 17 yıldır insan kaynağından mevzuatına, infazına kadar her alanda adalet sistemimizi güçlendirmeye çalıştık. Adalet Sarayı kurduk. Biliyorsunuz bundan önce merdiven altında adalet dağıtılıyordu. Açık konuşmak gerekirse, bazen bu konuda çok ciddi zorluklar yaşadığımız da oluyor.

Adalet teşkilatımız bir dönem FETÖ ihanet çetesinin, diğer terör örgütlerinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Devleti için çalışan bir yapı haline getirmek için büyük mücadeleler verdik. Zihinlerini sapkın ideolojilere kiralamış olanların adalet dağıtması mümkün değildir. Bu meslek sadece hakka, hukuka adanmışlığa izin verir.

Adaletten sapanların işi yine hukuk içinde hesap vermektir. Milletimizin başına musallat olanlar karşılarında her biri adalet savaşçısı olan hakim ve savcılarımızı bulmuşlardır. Onları temizleyenler yine yargı kurumlarımızdır.

Kanun yazılır geçer kağıt üzerinde kalır ama hukuk hak ve halk arasındaki bütünlüğün ta kendisidir. Milletine karşı sorumluluğunu vicdanı önünde tutan bir hakim ve savcı vasat bir kanunu en ideal şekilde uygulayabilir. Kendilerine başka öncelikler edinen bir hakim veya savcı en iyi yazılmış kanunu en vasat şekilde gerçekleştirebilir.

"(Erdoğan Mevlana'dan alıntı yapıyor) Adaletsizlik bir şeyi layık olmadığı yere koymaktır. Adalet nedir? Ağaçlara su vermektir, adaletsizlikse dikene su vermektir. Adalet bir nimeti yerine koymaktır, her su eken kökü sulamak değildir.