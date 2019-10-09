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Emniyet binasında skandal olay! Polis memurunu bıçakla yaraladı

Tekirdağ'da şizofreni hastası olduğu öğrenilen bir şahıs, emniyet binası içerisinde arbede çıkararak bir polis memuruna bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan polis ameliyata alındı.

GENEL 09.10.2019, 16:01
Emniyet binasında skandal olay! Polis memurunu bıçakla yaraladı
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TEKİRDAĞ'DA şizofreni hastası bir şahıs, yanında taşıdığı bıçakla karakolda bir polis memurunu yaraladı. Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gürhan T. isimli bir şahıs, akşam saatlerinde Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadığı bir olay yüzünden yardım istedi. O esnada polisin telsizini alıp yere fırlatan şüpheli, emniyetin içinde arbede yaşanmasına neden oldu. Zanlıyı karakoldan çıkarmaya çalışan polis memuru Çetin Ç.'yi bıçaklayan Gürhan T., gözaltına alındı.

POLİS MEMURU AMELİYATA ALINDI

Göğsünden aldığı bıçak darbesi ile yaralanan memur Çetin Ç., ambulansla ilk olarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memuru Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilerek acilen ameliyata alındı. Yaşanan üzücü olayı haber alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu ve talihsiz memurun meslektaşları hastaneye akın etti.

SALDIRGANIN ŞİZOFRENİ HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Memuru yaralayan Gürhan T.'nin ise şizofreni hastası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Gürhan T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#Emniyet #polis memuru #Tekirdağ #Şizofreni hastası
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