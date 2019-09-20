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Eminönü’nde bu kez önlem erken alındı
İstanbul’u etkisi altına alan yağmur nedeniyle şehrin birçok noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri önlem aldı.
GENEL 20.09.2019, 14:56
GEÇTİĞİMİZ ay Eminönü’nde yaşanan sel felaketinin ardından İBB ekipleri çok sayıda personelini bu bölgeye gönderdi. Unkapanı Köprüsü altında su tahliye araçları hazır bekletildi.Eminönü meydanında ise İBB araçları ve personeli olası bir su baskınına karşı tetikte bekledi. Ekipler gün boyunca çalışmalarını sürdürdü.
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