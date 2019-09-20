Eminönü’nde bu kez önlem erken alındı

GEÇTİĞİMİZ ay Eminönü’nde yaşanan sel felaketinin ardından İBB ekipleri çok sayıda personelini bu bölgeye gönderdi. Unkapanı Köprüsü altında su tahliye araçları hazır bekletildi.Eminönü meydanında ise İBB araçları ve personeli olası bir su baskınına karşı tetikte bekledi. Ekipler gün boyunca çalışmalarını sürdürdü.