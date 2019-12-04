Elektro şok dehşeti! Çöp atmaya çıkan istismar etti
Kayseri’de dini nikahlı eşini elektro şok cihazıyla yaralayan yabancı uyruklu şahsa 3 bin TL adli para cezası verildi.
KAYSERİ'DE, dini nikahlı eşi M.N.C.’ye karşı ‘Basit yaralama’, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ ve ‘Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçlarından tutuklu yargılanan A.K., hakim karşısına çıktı. 5. Ağır Ceza Mahkemesinde kendisini savunan A.K., üzerine atılı suçları kabul etmedi. İfade veren A.K., “M.N.C. ile karı koca hayatı yaşıyorduk. Evden çıkmasına engel olmuyordum. Hayatını yaşamasına engel olmadım” dedi. Mahkemede A.K.’den şikayetçi olmadığını söyleyen M.N.C. ise, “A.K. ile dost olmak için tanıştık. Bir gün ailemin evde olmadığı sırada dışarıya çöp atmaya gittim. A.K. beni saçımdan tutarak yukarı çıkardı. Kendisine ‘Yapma’ dedim ama beni terasa çıkararak tecavüz etti. Daha sonra hamile kaldım ve aileme haber verdim. Dini nikahımız kıyıldı. Aynı evde kaldığımız sürede beni dövdü. Elektro şok ile beni yaraladı” dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda A.K.'ye ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Nitelikli Cinsel Saldırı’ suçlarından beraat ve tahliye, ‘Basit Yaralama’ suçundan ise 3 bin TL para cezası vererek cezayı 5 yıl erteledi.
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