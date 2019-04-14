Ekrem İmamoğlu'ndan MHP Lideri Bahçeli'ye maç yanıtı!

İSTANBUL'DA henüz kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart Yerel Seçimleri yarışını önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti. Beşiktaş maçına katıldığı için kendisini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye buradan cevap veren Ekrem İmamoğlu, "Gideceğim kardeşim ya. Fenerbahçe- Galatasaray maçına da gideceğim kardeşim" şeklinde konuştu. İmamoğlu'nun açıklamaları satır başları:

"BEN BU ŞEHRİ BARIŞTIRMAYA, BİRLEŞTİRMEYE KUCAKLAMAYA GELDİM"

"Yuh yok. Biz de gülmek var. En güzeli güleceğiz kardeşim. 15 bin oyla seçilir mi diyorlar? 15 bin oyla değil 1 oyla seçilir bile dediler mi? Bazıları var 1 milyonla seçilir insanları ikiye böler. Bazıları var 1 oyla seçilse bile milletini birleştirir. Ben bu şehri barıştırmaya, birleştirmeye kucaklamaya geldim.

"FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇINA GİDECEĞİM KARDEŞİM"

Neymiş İmamoğlu niye maça gitmiş? Vallahi gülünecek. Ben seçimden önce bu maçlara gideceğimi arkadaşlarımla paylaştım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim ya. Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim kardeşim.

"VERİN MAZBATAYI BAKALIM İŞİMİZE"

Mazbata diye bağırırsa şöyle olurmuş böyle olurmuş. Bir şey olmaz kardeşim. Ben de diyorum uzatmayın. Süreci uzattıkça problem çıkıyor. Verin mazbatayı bakalım işimize. Bu toplumun büyük bir yoksulluğu, işsizliği var mı? Okullarda, özellikle Esenyurt'ta büyük bir eğitim sorunu yaşamıyor muyuz? Sokaklarda, mahallelerde güvenlik sorunu yaşıyor muyuz? Çocuk yaşlara kadar uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar sorunu yaşıyor muyuz? Bırakın seçimi, görevimizi verin işimizi yapalım

"CUMHURBAŞKANI İLE ANLAŞIRIM DİYE KORKUYORLAR"

Büyükçekmece'de taşıma oy varmış? Yeni seçilmiş olsa tamam. Hasan Akgün 30 yıldır başkanlık yapıyor. Uydura kaydıra bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Değerli polisimi, devletimin güzel memurlarını yormasınlar. Adam gibi şu süreci netleştirsinler. Bir partinin grubu pelikanmış kuşmuş beni ilgilendirmiyor. Başarısız oldular diye bir milletin geleceğini tehlikeye sokmasınlar. Ekrem İmamoğlu ile cumhurbaşkanı çalışabilir miymiş? Benimle kim çalışamamış ki? Kapısını kapatsa penceresinden, penceresini kapatsa bacasından girerim. Benim huyumu biliyorlar. Cumhurbaşkanı ile anlaşırım diye korkuyorlar. Kendim için değil 16 milyon için istiyorum. Yorulduk. Bağıran çağıranlardan yorulduk. Konuşurken bile çocuklarımızın beni dinlediğini biliyorum."