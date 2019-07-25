Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a serbest kıyafet talebi

CUMHURİYET'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, öte yandan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, İktidarın ek gösterge vaadinin de anımsatıldığı raporda, “Siyasi irade tarafından öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması konusunda verilen vaade ve Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük eylem planındaki açık taahhüde rağmen hiçbir somut adım atılmaması haklı beklentinin kaygıya dönüşmesine neden olmuştur” değerlendirmesinde bulunuldu. Hakkında idari inceleme, araştırma ve soruşturma açılan akademisyen hakkında üye olduğu sendikaya bilgi verilmemesini de eleştiren sendika, “Sendikasına bilgi verilerek inceleme, araştırma ve soruşturma sürecinde üyesinin haklarını savunabilmesine imkân sağlanmalıdır” dedi.