Ege'de TGF istişaresi 

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Kayseri GC (Gazeteciler Cemiyeti) Başkanı Veli Altınkaya ile birlikte TGF Genel Kurulu çalışmaları kapsamında Ardahan ve Kars'ta yaptığı ziyaretlerin ardından Manisa'daydı.

Kayseri GC Başkanı ve TGF Genel Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya, Osmaniye GC Başkanı İsrafil Avcı, Tokat GC eski Başkanı Kemal Özdilek ve Çorum GC eski Başkanı Hacı Odabaş ile Manisa GC Başkanı Hakan Özen ve Manisalı gazetecilerle bir araya gelen Dim, TGF Genel Kurulu öncesinde meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Dim ardından, Altınkaya, Avcı, Özdilek, Odabaş ve Özen ile birlikte Manisa'nın yerel medya kuruluşlarını ziyaret etti. Dim, Manisa GC Başkanı Hakan Özen ve Manisalı gazetecilere mükemmel ev sahiplikleri için teşekkür etti.

MANİSA'DAN İZMİR'E

Dim ve beraberindeki heyet ardından İzmir'e geçtiler. İzmir'de Uşak GC Başkanı Ali Erkin Sarıoğlu'nun da dahil olduğu heyet, İzmir GC Başkanı Misket Dikmen'i ziyaret etti.